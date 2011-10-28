〔新加坡个股〕华瑞中国地产信托启动上海虹桥地产扩建项目,後年竣工

路透上海10月28日电---华瑞中国地产信托(TCT)TRCT.SI信托管理人财富控股地产公司周五宣布,将其在上海虹桥的商业地产项目重新命名,并推出其扩建项目,预计将于2013年竣工,整个项目的估值将超过90亿元人民币.

原名虹桥上海城的商业地产项目将更名为"The HQ 虹桥城",以期成为上海商界总部所在地.扩建项目完工後,将新增88,000平方米零售和办公楼物业,使整个项目形成26.4万平方米的高档写字楼和零售空间.

2013年扩建项目竣工後,"The HQ 虹桥城"将可提供逾10万平米的零售商铺空间.英国领先零售商玛莎(Marks&Spencer)已承诺租赁其中的4,000平米开设其旗舰店.

公司方面未能提供例如扩建项目投资额等更多细节.

华瑞中国地产信托专注于中国商业地产投资,主要通过投资和管理位于大中华区的商业地产,或者通过收购、重新定位和开发大中华区的土地以及表现欠佳的资产或未完成的开发项目用于商业地产用途,以租金收入或处置收益来获得回报.

目前华瑞中国地产信托在北京、上海和青岛拥有多个商业地产项目,包括上海的虹桥上海城、中区广场,财瑞大厦和北京空港物流园等,管理资产规模超过125亿元.

华瑞中国地产信托周五收报1.75坡元,涨0.045坡元.(完)