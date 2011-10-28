〔路透基点〕香港瑞安房地产36亿元人民币五年期贷款案签约并拨付

路透香港10月28日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,瑞安房地产有限公司今天签署36亿元人民币五年期贷款案.

受托主办行中国银行上海分行和中国工商银行上海分行分别承贷14亿元和10亿元人民币.

中国农业银行(承贷8亿元),中国招商银行(承贷3亿元)和渣打银行(承贷1亿元)也加盟担任共同主办行.

该贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%.

本期贷款在三年宽限期後,分四个半年期不等额偿还.

如此前报导,贷款将用于为上海虹桥的项目提供资金.该公司2010年10月时拍下虹桥中央商务区一地块,得标价格为31.88亿元人民币.旗下子公司King Concord Ltd曾在4月为此项目签署了一笔规模为15.5亿港元的贷款.

此外,瑞安房地产在境内和境外市场寻求最多4.1亿美元三年期贷款,募资为偿还现有负债和企业扩张.

该项贷款由最多2.52亿美元离岸定期贷款A部分,最多9,600万美元离岸定期贷款B部分和6,200万美元境内定期贷款C部分组成.

瑞士信贷为委托主办行和簿记管理人,该行正在邀请其它银行分四个层次加入.

瑞安房地产将其在上海的地产旗舰--上海新天地作为C部分贷款的抵押;其自身对B部分提供担保.

瑞安房地产有限公司是香港瑞安集团在中国的旗舰房地产开发公司.(完)