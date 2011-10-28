〔路透基点〕信义玻璃参贷银行要求启动市场紊乱条款

路透香港10月27日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,由于融资成本上涨开始侵蚀银行利润,2010年向汽车玻璃制造商信义玻璃提供11亿港元贷款的银行,罕见地提出"市场紊乱条款(market disruption clause)",要求提高利率.

如果"市场紊乱条款"生效,根据询价制定的银团贷款指标利率就要根据银团成员提供的参考利率重新设定,该参考利率能更好地反映出银行的高融资成本.

如果参贷银行达成一致,该贷款将成为亚洲金融危机以来香港首个启用"市场紊乱条款"的贷款案,主要由于银行不想破坏与借款人的关系.不过部分负责贷款的银行人士表示,如果更多贷款案启用"市场紊乱条款"也不足为奇.

信义玻璃是一家中国汽车玻璃制造商,花旗集团担任该公司2010年贷款的唯一簿计管理人.该贷款总额11亿港元,有14家银行参贷.知情人士称,10月中旬部分银行通过代理行联系借款人,要求启用"市场紊乱条款".

上周借款人要求银行出具融资成本激增的证据,目前尚未做出回应.

根据相关条款,需要35%的参贷银行同意才能成功启用信义贷款案的"市场紊乱条款".消息人士称,银行要求在原利率的基础上至少增加50个基点,原利率为较香港银行同业拆息港元利率(HIBOR)加码127个基点.原贷款支付含所有费用在内最高150个基点的价码.(完)