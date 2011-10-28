〔国际油市〕布兰特原油下跌,但乐观情绪支撑油价持于111美元上方

路透新加坡10月28日电---布兰特原油周五下跌,上,不过围绕欧洲纾困方案的乐观情绪支撑油价持于111美元上方,美国原油料录得自2月以来最大单周涨幅.上日油价上涨近3%.

油价也受到美国利好经济数据的支撑.美国第三季经济增长步伐创一年来最快,增幅2.5%,因消费者和企业加大支出,增强了经济成长势头.这种趋势可能保持到今年第四季.[ID:nCN1181568]