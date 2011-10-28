〔国际油市〕布兰特原油下跌,但乐观情绪支撑油价持于111美元上方

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透新加坡10月28日电---布兰特原油周五下跌,上,不过围绕欧洲纾困方案的乐观情绪支撑油价持于111美元上方,美国原油料录得自2月以来最大单周涨幅.上日油价上涨近3%.
油价也受到美国利好经济数据的支撑.美国第三季经济增长步伐创一年来最快,增幅2.5%,因消费者和企业加大支出,增强了经济成长势头.这种趋势可能保持到今年第四季.[ID:nCN1181568]
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。