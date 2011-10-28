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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 14:16 BJT

〔韩国股市〕收盘小幅上涨,科技和防御类股下滑

路透首尔10月28日电---韩国股市周五收盘小幅上涨,因就解决欧债危机达成协议,提振投资者信心;不过包括LG电子(066570.KS)和SK电讯(017670.KS)的科技类股和防御类股下跌,削弱上行动能.

韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收涨0.39%,报1,929.48点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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