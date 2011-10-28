〔韩国股市〕收盘小幅上涨,科技和防御类股下滑

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---韩国股市周五收盘小幅上涨,因就解决欧债危机达成协议,提振投资者信心;不过包括LG电子(066570.KS)和SK电讯(017670.KS)的科技类股和防御类股下跌,削弱上行动能.
韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收涨0.39%,报1,929.48点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 李爽
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。