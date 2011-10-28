〔日本股市〕收高逾1%至两个月收盘高位,部分个股因财测胜预期而上扬

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透东京10月28日电---日本股市周五收高逾1%至9,000点上方的两个月收盘高位,延续前一日因欧债危机应对方案出台而取得的涨势,且一些公司修正後的财测没有预期那样糟糕,其股价顺势上扬.
日经指数.N225攀升1.4%报9,050.47点,东证股价指数.TOPX上扬1.1%至771.43点.(完)
--编译 郑茵;审校 王洋
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。