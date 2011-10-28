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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 14:18 BJT

〔日本股市〕收高逾1%至两个月收盘高位,部分个股因财测胜预期而上扬

路透东京10月28日电---日本股市周五收高逾1%至9,000点上方的两个月收盘高位,延续前一日因欧债危机应对方案出台而取得的涨势,且一些公司修正後的财测没有预期那样糟糕,其股价顺势上扬.

日经指数.N225攀升1.4%报9,050.47点,东证股价指数.TOPX上扬1.1%至771.43点.(完)

--编译 郑茵;审校 王洋

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