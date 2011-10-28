〔路透基点〕广东佛清从高速寻求78亿元人民币融资--RLPC

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透香港10月28日电---汤森路透旗下基点引述知情人士称,广东佛清从高速公路有限公司正寻求78亿元人民币25年期贷款,用于建设广东省佛山-清远-从化高速公路.
中国国家开发银行担任委托主办行,中国建设银行有意加盟.
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.
该借款人是深圳泰邦集团有限公司的子公司.公司网站介绍,全长85.993公里的佛山-清远-从化高速公路于2011年上半年开工建设,定于2013年底竣工.
深圳泰邦集团的网站显示,该集团成立于1995年,涉足交通、房地产、能源和基础设施建设等领域.
当地媒体报导,佛山-清远-从化高速公路是国家开发银行在广东省扶持的基础设施建设项目之一.国开行于10月15日与广东省政府签署金融合作协议,承诺在十二五期间提供4,500亿元人民币的贷款,支持广东省的大型基础设施建设项目、产业升级、新兴产业、城镇化及企业海外扩张等.(完)
--编译 肖群英; 审校 丁琦
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。