〔路透基点〕广东佛清从高速寻求78亿元人民币融资--RLPC

该借款人是深圳泰邦集团有限公司的子公司.公司网站介绍,全长85.993公里的佛山-清远-从化高速公路于2011年上半年开工建设,定于2013年底竣工.

当地媒体报导,佛山-清远-从化高速公路是国家开发银行在广东省扶持的基础设施建设项目之一.国开行于10月15日与广东省政府签署金融合作协议,承诺在十二五期间提供4,500亿元人民币的贷款,支持广东省的大型基础设施建设项目、产业升级、新兴产业、城镇化及企业海外扩张等.(完)