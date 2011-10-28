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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 14:29 BJT

〔韩国个股〕三星电子预计泰国洪灾将损及个人电脑销售和芯片价格

路透首尔10月28日电---全球最大记忆体晶片(芯片)厂商--三星电子(005930.KS)周五表示,预期泰国洪灾将损及个人电脑(PC)销售和动态随机存取记忆体(DRAM)晶片价格.

"我们认为PC销售将不及预期(因泰国发生洪灾).因此我们预期DRAM价格将走弱,"一位三星高层主管在公司财报电话会议上表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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