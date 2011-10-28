〔韩国个股〕三星电子预计泰国洪灾将损及个人电脑销售和芯片价格

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透首尔10月28日电---全球最大记忆体晶片(芯片)厂商--三星电子(005930.KS)周五表示,预期泰国洪灾将损及个人电脑(PC)销售和动态随机存取记忆体(DRAM)晶片价格.
"我们认为PC销售将不及预期(因泰国发生洪灾).因此我们预期DRAM价格将走弱,"一位三星高层主管在公司财报电话会议上表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。