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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 14:45 BJT

〔中欧关系〕中国财政部副部长称购买EFSF债券并不在G20会议议程

路透北京10月28日电---中国财政部副部长朱光耀周五重申中国对欧洲有信心,并称购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券并不在G20会议议程.

中国央行国际司司长张涛在外交部发布会上并称,当前G20最迫切的任务是恢复市场信心,发达国家应提高储蓄.

张涛表示,主要货币储备国应维持汇率稳定,以避免其他国家货币被迫贬值.并称对欧债解决方案表示欢迎.(完)

--编译 邵晓忆; 审校 乔艳红

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