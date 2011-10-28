〔中欧关系〕中国财政部副部长称购买EFSF债券并不在G20会议议程

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透北京10月28日电---中国财政部副部长朱光耀周五重申中国对欧洲有信心,并称购买欧洲金融稳定机构(EFSF)债券并不在G20会议议程.
中国央行国际司司长张涛在外交部发布会上并称,当前G20最迫切的任务是恢复市场信心,发达国家应提高储蓄.
张涛表示,主要货币储备国应维持汇率稳定,以避免其他国家货币被迫贬值.并称对欧债解决方案表示欢迎.(完)
--编译 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。