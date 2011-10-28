〔中国股市〕沪综指收升1.6%至逾一个月新高,周涨幅为一年来最大

路透北京10月28日电---中国股市沪综指周五连续第五日上涨,收升1.6%至逾一个月新高,受隔夜海外股市大涨提振,地产股全线上扬领涨大盘.分析师称,因短线股指累计升幅已大,下周大盘料进入调整期.

沪综指.SSEC收报2,473.410点,上涨37.796点或1.55%,为9月21日来最高,当日收报2,512.963点.沪市A股成交额自上日的748亿元人民币放大至1,039亿元,为两个月来最高.

本周沪综指累计涨幅6.7%,为2010年10月17日当周以来最大.

"五连阳这种走势很长时间未见.从技术形态看,下周回调的可能性较大.从行业看,本周上涨的银行、房地产等权重股反弹持续性较差,反弹空间不会太大."山西证券策略分析师杜亮表示.

期待已久的欧洲债务危机解决方案出炉,刺激美股大涨3%,欧洲股市则收于12周最高收位,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%.

沪市房地产股板块今日表现活跃,指标房地产股--保利地产(600048.SS)及金地集团(600383.SS)早盘均一度涨停,分别收升4.41%和4.9%.地产股指数.SSEP收高3.49%.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新周四称,明年将对"十二五"(2011-2015年)保障性住房建设的数量、质量进行中期评估,根据评估结果来确定3,600万套原定的规划数是否进行调整.

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,703.8点,涨1.44%,成交量为247503手.(完)