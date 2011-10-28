〔中国股市〕沪综指收升1.6%至逾一个月新高,周涨幅为一年来最大

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月28日电---中国股市沪综指周五连续第五日上涨,收升1.6%至逾一个月新高,受隔夜海外股市大涨提振,地产股全线上扬领涨大盘.分析师称,因短线股指累计升幅已大,下周大盘料进入调整期.
沪综指.SSEC收报2,473.410点,上涨37.796点或1.55%,为9月21日来最高,当日收报2,512.963点.沪市A股成交额自上日的748亿元人民币放大至1,039亿元,为两个月来最高.
本周沪综指累计涨幅6.7%,为2010年10月17日当周以来最大.
"五连阳这种走势很长时间未见.从技术形态看,下周回调的可能性较大.从行业看,本周上涨的银行、房地产等权重股反弹持续性较差,反弹空间不会太大."山西证券策略分析师杜亮表示.
期待已久的欧洲债务危机解决方案出炉,刺激美股大涨3%,欧洲股市则收于12周最高收位,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%.
沪市房地产股板块今日表现活跃,指标房地产股--保利地产(600048.SS)及金地集团(600383.SS)早盘均一度涨停,分别收升4.41%和4.9%.地产股指数.SSEP收高3.49%.
中国住房和城乡建设部部长姜伟新周四称,明年将对"十二五"(2011-2015年)保障性住房建设的数量、质量进行中期评估,根据评估结果来确定3,600万套原定的规划数是否进行调整.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,703.8点,涨1.44%,成交量为247503手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。