《全球经济焦点》泰国洪灾影响全球汽车和电子业,制造业面临供应中断

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
* 泰国洪灾影响泰国到北美的汽车生产
* 电脑硬盘价格上涨最多40%
* 供应链关系密切可以削减成本,但突然中断却带来重大代价
记者 Ploy Ten Kate/Chang-Ran Kim; 编译 李爽/李春喜
路透曼谷/东京10月28日电---从汽车零配件厂商到电脑硬盘厂商,在泰国洪灾中都严重受创,生产暂停,他们将迎来一个黯淡的假期销售季.
日本3月震灾和海啸导致其汽车厂商供应链中断,如今刚刚开始恢复,却又面临泰国产主要零部件短缺的局面.泰国是东南亚的重要制造业基地.
包括丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)在内的车企已经缩减生产,最远已经牵扯到北美的工厂,因为他们的泰国供应商正遭遇洪灾.
联想(0992.HK)等电脑厂商也受到牵连.联想本周稍早表示,预计受洪灾影响,其硬盘供应紧张局面将持续至明年第一季.
泰国是仅次于中国的全球第二大硬盘生产国,其产量占全球的一半左右,分析师和企业高管称,这意味着洪灾引发的损失可能令工厂关门,或未来数月都受到影响.
洪灾已经迫使曼谷附近多个省的七个工业园区关闭,造成数以十亿美元计的损失,并导致约65万人暂时失业.
全球企业为了尽可能地降低高昂的库存成本,在供应链方面锻造出一种密切关系,即采用"实时生产"(just in time)模式,但当下这种模式使形势更加复杂.就像日本3月地震中的情况一样,一旦一个环节断裂,可能就会扰乱全球的生产.
"在11月末至12月初以前,供应链中的库存应该能够满足需求,但倘若情况没有改善,那麽许多产品就无法生产,因为硬盘生产主要集中在泰国,中国和马来西亚的工厂不足以支撑该行业的需求,"和硕联合(4938.TW)首席财务官林秋炭(Charles Lin)表示.该公司是华硕电脑(2357.TW)的主要代工制造商.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
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