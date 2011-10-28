〔欧元债市〕德债期货扩大跌幅,关注意大利公债标售

路透伦敦10月28日电---德国公债期货周五延续跌势,但在意大利公债标售前下跌空间或有限.本次标债将会是欧洲领导人本周就欧元区债务危机解决方案达成一致後,对该地区非AAA评级债券市场接纳程度的一次关键测试.

德国公债期货FGBLc1开盘下跌31点报133.40,因欧洲股指期货显示股市将进一步上涨.欧债危机应对计划出台後,德国公债期货在前一交易日中下跌191点.