〔欧股业绩〕伊莱克斯第三季获利急降,预计今年主要市场需求下滑

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透斯德哥尔摩10月28日电---全球第二大家用电器制造商伊莱克斯(ELUXb.ST)周五表示,将寻求进一步削减成本.此前该公司公布第三季获利急降,且预计今年主要市场需求下滑.
伊莱克斯首席执行官Keith McLoughlin称,"第三季业绩受市场情况持续严峻影响."
该公司称,预计今年欧洲市场电器需求下滑1%左右,此前预计为增长1%.其预计北美市场需求下滑4-5%,而此前预计增长不超过3%.
伊莱克斯公布第三季经调整後营业利润为11亿瑞典克朗(约合1.73亿美元),路透调查预估为10.6亿瑞典克朗.上年同期该公司获利为19.8亿瑞典克朗.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。