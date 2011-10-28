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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 14:59 BJT

〔欧股业绩〕伊莱克斯第三季获利急降,预计今年主要市场需求下滑

路透斯德哥尔摩10月28日电---全球第二大家用电器制造商伊莱克斯(ELUXb.ST)周五表示,将寻求进一步削减成本.此前该公司公布第三季获利急降,且预计今年主要市场需求下滑.

伊莱克斯首席执行官Keith McLoughlin称,"第三季业绩受市场情况持续严峻影响."

该公司称,预计今年欧洲市场电器需求下滑1%左右,此前预计为增长1%.其预计北美市场需求下滑4-5%,而此前预计增长不超过3%.

伊莱克斯公布第三季经调整後营业利润为11亿瑞典克朗(约合1.73亿美元),路透调查预估为10.6亿瑞典克朗.上年同期该公司获利为19.8亿瑞典克朗.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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