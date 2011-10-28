经济走软致第三季手机市场增长放缓--IDC

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月28日电---市场调研公司IDC周五称，第三季度全球手机市场增长12.8%，创两年以来次低增幅，主要归因于消费者支出保守，推迟购买智能手机。
新兴市场对于通常较便宜的新手机需求不断增长，确保了整体市场的向上走势，新款智能手机，如苹果(AAPL.O) iPhone 4S等，应会提振第四季销况。
IDC称美国与西欧地区受创最严重，输往这两地的手机出货量较上年同期均有下降。
IDC分析师Kevin Restivo发表声明称：“很多人等着购买iPhone 4S与RIM 黑莓7系列等产品。但iPhone 4S本季度结束才宣布，而黑莓7系是在本季度最後几周才发布。”（完）
--编译：张敏 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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