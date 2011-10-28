经济走软致第三季手机市场增长放缓--IDC

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月28日电---市场调研公司IDC周五称，第三季度全球手机市场增长12.8%，创两年以来次低增幅，主要归因于消费者支出保守，推迟购买智能手机。

新兴市场对于通常较便宜的新手机需求不断增长，确保了整体市场的向上走势，新款智能手机，如苹果(AAPL.O) iPhone 4S等，应会提振第四季销况。

IDC称美国与西欧地区受创最严重，输往这两地的手机出货量较上年同期均有下降。

IDC分析师Kevin Restivo发表声明称：“很多人等着购买iPhone 4S与RIM 黑莓7系列等产品。但iPhone 4S本季度结束才宣布，而黑莓7系是在本季度最後几周才发布。”（完）