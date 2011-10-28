〔欧股业绩〕道达尔第三季获利增长13%,符合市场预期

路透巴黎10月28日电---法国石油公司道达尔(TOTF.PA)周五公布,第三季获利增长13%,受原油价格上涨、新油气田投产以及炼油业务表现改善的扶助.

道达尔表示,不计一次性项目和与燃料库存价值变动相关的未实现损益,第三季净利为28亿欧元(39.6亿美元),符合汤森路透调查的分析师给出的平均预估.

以美元计,道达尔第三季基本获利增长24%,逊于同业皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)的表现,後两者第三季获利增幅都在40%以上.(完)