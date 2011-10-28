〔欧股业绩〕道达尔第三季获利增长13%,符合市场预期

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透巴黎10月28日电---法国石油公司道达尔(TOTF.PA)周五公布,第三季获利增长13%,受原油价格上涨、新油气田投产以及炼油业务表现改善的扶助.
道达尔表示,不计一次性项目和与燃料库存价值变动相关的未实现损益,第三季净利为28亿欧元(39.6亿美元),符合汤森路透调查的分析师给出的平均预估.
以美元计,道达尔第三季基本获利增长24%,逊于同业皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)的表现,後两者第三季获利增幅都在40%以上.(完)
--编译 王洋; 审校 白云
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
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