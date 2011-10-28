〔中国票据市场〕转贴利率继续持稳,但预计月底过後还会缓步下跌

路透上海10月28日电---中国票据市场转贴利率周五继续持稳,但机构对收票所表现出来的热情仍然较大,预计月底过後,需求将再度释放,转贴利率下周还会缓步下跌.

东北一银行交易员说,"今天转贴没什麽大的变化,但还是买的人多,包括之前好久不做业务的机构,也开始收票了."

她表示,银行对于信贷规模的控制暂时还没有放松,但包括理财产品在内的信贷消化口子如果被打开,会大大增加市场需求.

中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.[ID:nCN1178396]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.1016/9.4978 10.6934/10.0178 11.8520/11.0200

上日 10.1016/9.5067 10.7006/10.0267 11.8520/11.0200

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变动(bp) 0/-0.89 -0.72/-0.89 0/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3556%,较上日6.3556%持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2316/3.1566 3.3343/3.2743

上日 3.1635/3.0875 3.3050/3.2410

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)