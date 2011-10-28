〔中国票据市场〕转贴利率继续持稳,但预计月底过後还会缓步下跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国票据市场转贴利率周五继续持稳,但机构对收票所表现出来的热情仍然较大,预计月底过後,需求将再度释放,转贴利率下周还会缓步下跌.
东北一银行交易员说,"今天转贴没什麽大的变化,但还是买的人多,包括之前好久不做业务的机构,也开始收票了."
她表示,银行对于信贷规模的控制暂时还没有放松,但包括理财产品在内的信贷消化口子如果被打开,会大大增加市场需求.
中国总理温家宝日前关于货币政策应适时微调的讲话,令货币政策放松预期进一步增强.官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,宏观经济政策的预调微调已经陆续展开,更多政策措施或渐次出台,信贷松动或成政策选项.[ID:nCN1178396]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.1016/9.4978 10.6934/10.0178 11.8520/11.0200
上日 10.1016/9.5067 10.7006/10.0267 11.8520/11.0200
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变动(bp) 0/-0.89 -0.72/-0.89 0/0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3556%,较上日6.3556%持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.2316/3.1566 3.3343/3.2743
上日 3.1635/3.0875 3.3050/3.2410
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。