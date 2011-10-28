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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 15:05 BJT

〔背景资料〕全球各大手机商2011年第三季手机销量一览

路透首尔10月28日电---以下为据调研公司Strategy Analytics的资料,全球各大手机商2011年第三季的手机销量(单位:百万部).

*手机

2011年第三季(市场份额%) 10年第三季(市场份额%)

诺基亚 106.6 (27.3) 110.4 (32.3)

三星 88.0 (22.6) 71.4 (20.9)

LG 21.1 (5.4) 28.4 (8.3)

中兴 18.5 (4.7) 14.0 (4.1)

苹果 17.1 (4.4) 14.1 (4.1)

其他 138.6 (35.5) 103.2 (30.2)

合计 389.9 (100) 341.5 (100)

*智能手机

2011年第三季(市场份额%) 10年第三季(市场份额%)

三星 27.8 (23.8) 7.5 (9.3)

苹果 17.1 (14.6) 14.1 (17.4)

诺基亚 16.8 (14.4) 26.5 (32.7)

其他 55.3 (47.3) 32.9 (40.6)

合计 117.0 (100.0) 81.0 (100.0) (完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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