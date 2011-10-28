〔背景资料〕全球各大手机商2011年第三季手机销量一览

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透首尔10月28日电---以下为据调研公司Strategy Analytics的资料,全球各大手机商2011年第三季的手机销量(单位:百万部).
*手机
2011年第三季(市场份额%) 10年第三季(市场份额%)
诺基亚 106.6 (27.3) 110.4 (32.3)
三星 88.0 (22.6) 71.4 (20.9)
LG 21.1 (5.4) 28.4 (8.3)
中兴 18.5 (4.7) 14.0 (4.1)
苹果 17.1 (4.4) 14.1 (4.1)
其他 138.6 (35.5) 103.2 (30.2)
合计 389.9 (100) 341.5 (100)
*智能手机
2011年第三季(市场份额%) 10年第三季(市场份额%)
三星 27.8 (23.8) 7.5 (9.3)
苹果 17.1 (14.6) 14.1 (17.4)
诺基亚 16.8 (14.4) 26.5 (32.7)
其他 55.3 (47.3) 32.9 (40.6)
合计 117.0 (100.0) 81.0 (100.0) (完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。