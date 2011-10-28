〔中国新债〕联想控股下周一起发29亿元七年期企业债,年利率5.80%

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国联想集团(0992.HK)的母公司--联想控股有限公司周五公告称,将于
下周一(31日)起发行29亿元人民币固息企业债,期限七年,年利率5.80%,并在第五年末附发行人上
调票面利率选择权及投资者回售选择权.
本次募集资金中,1.8亿元拟用于高新技术产业化项目建设;18亿元拟通过股权投资基金项目进行
股权投资和收购兼并;3.4亿元拟用于银行贷款置换,调整公司债务结构,降低公司财务成本;5.8亿
元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.
具体条款如下:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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联想控股 29 7 5.80% AAA 10/31-11/4 银河证券
(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
=====================================================================================(完)
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--发稿 边竞; 审校 张喜良
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。