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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 15:23 BJT

〔中国新债〕联想控股下周一起发29亿元七年期企业债,年利率5.80%

路透上海10月28日电---中国联想集团(0992.HK)的母公司--联想控股有限公司周五公告称,将于

下周一(31日)起发行29亿元人民币固息企业债,期限七年,年利率5.80%,并在第五年末附发行人上

调票面利率选择权及投资者回售选择权.

本次募集资金中,1.8亿元拟用于高新技术产业化项目建设;18亿元拟通过股权投资基金项目进行

股权投资和收购兼并;3.4亿元拟用于银行贷款置换,调整公司债务结构,降低公司财务成本;5.8亿

元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

=====================================================================================

联想控股 29 7 5.80% AAA 10/31-11/4 银河证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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