〔日本债市〕公债延续跌势,因欧债危机解决协议降低避险需求

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 10年期公债收益率触及两个月高位,因欧盟达成债务协议
* 两年期日债跌幅受限,日本央行放松货币政策提供协助
* 收益率难以急剧上升,因投资者热衷于逢低买入
路透东京10月28日电---日本政府公债周五下滑,此前欧洲抗击金融危机的措施协议引发风险资产在压力消除後的涨势,削弱了对公债的避险买兴,推动日本指标公债收益率(殖利率)升至两个月来最高水平.
但短期现券价格的跌幅料将有限,因受到日本央行扩大资产购买规模决定的支撑.
10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC升3个基点,至1.040%,为9月5日以来最高水准.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。