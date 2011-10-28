〔日本债市〕公债延续跌势,因欧债危机解决协议降低避险需求

* 10年期公债收益率触及两个月高位,因欧盟达成债务协议

* 两年期日债跌幅受限,日本央行放松货币政策提供协助

* 收益率难以急剧上升,因投资者热衷于逢低买入

路透东京10月28日电---日本政府公债周五下滑,此前欧洲抗击金融危机的措施协议引发风险资产在压力消除後的涨势,削弱了对公债的避险买兴,推动日本指标公债收益率(殖利率)升至两个月来最高水平.

但短期现券价格的跌幅料将有限,因受到日本央行扩大资产购买规模决定的支撑.