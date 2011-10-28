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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 15:26 BJT

〔中国央行〕三季度末房地产贷款馀额同比增幅回落,保障房开发贷款提升

路透北京10月28日电---中国人民银行周五公布,三季度末人民币房地产贷款馀额10.46万亿元,同比增长14.6%,较上季末回落2.3个百分点;但保障房开发贷款则较上年提高.

央行发布三季度金融机构贷款投向报告显示,中国三季度末,保障性住房开发贷款馀额2,808亿元,前三季度保障性住房开发贷款累计增加1,150亿元,占同期房地产开发贷款增量的52.3%,较上半年高9个百分点.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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