〔中国央行〕三季度末房地产贷款馀额同比增幅回落,保障房开发贷款提升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月28日电---中国人民银行周五公布,三季度末人民币房地产贷款馀额10.46万亿元,同比增长14.6%,较上季末回落2.3个百分点;但保障房开发贷款则较上年提高.
央行发布三季度金融机构贷款投向报告显示,中国三季度末,保障性住房开发贷款馀额2,808亿元,前三季度保障性住房开发贷款累计增加1,150亿元,占同期房地产开发贷款增量的52.3%,较上半年高9个百分点.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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