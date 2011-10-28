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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 15:45 BJT

〔日股业绩〕Tokyo Electron第二季净利锐减,但因成本削减上调全年财测

路透东京10月28日电---全球第二大芯片设备制造商Tokyo Electron(8035.T)公布季度获利大砍43%,整个行业利润都缩水.不过该公司因削减成本,上调全年财测至接近市场预期.

该公司周五表示,7-9月当季营业利润为138亿日圆(约合1.82亿美元),上年同期为240亿日圆.Tokyo Electron生产制造微型芯片的设备,排名仅在美国应用材料公司之後.

该公司净利为100亿日圆,较上年同期减少47%,营收则萎缩0.2%.

其将全年营业利润预估从500亿日圆上调至570亿日圆,这较截至今年3月的财年下滑42%,不过接近汤森路透I/B/E/S访问22位分析师给出的预估值600亿日圆.(完)

--编译 田建华;审校 李爽

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