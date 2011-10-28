〔日股业绩〕Tokyo Electron第二季净利锐减,但因成本削减上调全年财测

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月28日电---全球第二大芯片设备制造商Tokyo Electron(8035.T)公布季度获利大砍43%,整个行业利润都缩水.不过该公司因削减成本,上调全年财测至接近市场预期.
该公司周五表示,7-9月当季营业利润为138亿日圆(约合1.82亿美元),上年同期为240亿日圆.Tokyo Electron生产制造微型芯片的设备,排名仅在美国应用材料公司之後.
该公司净利为100亿日圆,较上年同期减少47%,营收则萎缩0.2%.
其将全年营业利润预估从500亿日圆上调至570亿日圆,这较截至今年3月的财年下滑42%,不过接近汤森路透I/B/E/S访问22位分析师给出的预估值600亿日圆.(完)
--编译 田建华;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。