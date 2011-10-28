〔日本股市〕收高逾1%至两个月收盘高位,部分个股因财测胜预期而上扬(更新版)

(新增细节)

* 日圆走强忧虑部分抵消欧债协议达成的宽慰情绪

* 日经指数本月有望录得涨幅,但表现滞後于美国标普指数

* 高盛将东证股价指数三个月目标位从760点上调至800点

* 夏普及小松制作所表现较强,修正後的财测好于市场预期

路透东京10月28日电---日本股市周五收高逾1%至9,000点上方的两个月收盘高位,延续前一日因欧债危机应对方案出台而取得的涨势.一些公司修正後的财测没有预期那样糟糕,其股价顺势上扬.

通讯企业软银(9984.T)因创纪录的半年度业绩而跳升,该公司未受日圆汇率的影响.而消费电子公司夏普(6753.T)和工程机械公司小松制作所(6301.T)股价亦双双上扬,尽管调降财测.

"人们认为,部分公司最坏的利空消息已经出尽,因而在今日买入,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行表示.