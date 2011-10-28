〔中国央行〕三季度末房地产贷款增速继续回落,保障房贷款提升(更新版)

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* 三季度末房地产贷款馀额同比增幅回落

* 同期保障性住房开发贷款提升

路透北京10月28日电---在中国政府加强房地产市场调控,并推进保障性住房建设的背景下,三季度末人民币房地产贷款同比增幅较上季末继续回落,不过同期保障性住房开发贷款则明显提升.

中国央行周五发布三季度金融机构贷款投向报告显示,三季度末房地产贷款馀额10.46万亿(兆)元人民币,同比增长14.6%,较上季末回落2.3个百分点;亦较同期各项贷款增速低1.3个百分点.

前三季度累计房地产贷款增加9,923亿元,同比少增7,439亿元,占同期各项贷款增量的17.5%,比上半年低2.1个百分点.

三季度末,中国保障性住房开发贷款馀额2,808亿元;前三季度保障性住房开发贷款累计增加1,150亿元,占同期房地产开发贷款增量的52.3%,较上半年高9个百分点.

中国银会副主席周慕冰本周稍早表示,目前中国房地产贷款风险控制仍然在不断加强.

中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.[ID:nCN2010659](完)

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