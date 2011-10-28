〔日股业绩〕大和证券7-9月当季净亏194亿日圆,计划在海外裁员(更新版)

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路透东京10月28日电---日本第二大券商--大和证券集团(8601.T)连续第三个季度亏损,因国内股市挫跌.该公司表示,将在海外裁减逾300个岗位,抵御未来的恶劣形势.

此次海外裁员包括关闭香港和台湾的自营交易业务.大和证券此前寻求通过拓展快速成长的亚洲市场,来抵消国内增长前景疲弱,但此次裁员却在这方面倒退一步.

大和证券首席财务长Nobuyuki Iwamoto在新闻发布会上称,"我们预计,艰难的情况将会持续."其指的是10-3月的下半财年前景."形势很严峻."

公司7-9月当季净亏损194亿日圆(2.55亿美元),逊于汤森路透访问三位分析师平均预估的亏损131亿日圆.上年同期为亏损42亿日圆.

大和证券股票交易业务亏损118亿日圆,是其财报之中最大的拖累因素之一.这反映出日本股市表现不佳,指标日经指数.N225当季下挫11%.

该公司目前计划中期削减成本400亿日圆,幅度高于上次所宣布的300亿日圆目标.(完)