〔中欧关系〕中国重申对欧洲有信心,正等待有关投资EFSF新选项细节(更新版)

(新增更多细节及背景)

* 中国重申对欧洲有信心--财政部副部长

* 正等待有关投资EFSF新选项细节

* G20最迫切任务是恢复市场信心--中国央行官员

路透北京10月28日电---中国财政部副部长朱光耀周五重申中国对欧洲有信心,中国正等待有关投资欧洲金融稳定机构(EFSF)新选项的细节,然後再做决定.

朱光耀在外交部发布会上并称,EFSF将中国视为重要投资者.但购买EFSF债券并不在G20会议议程.

"明确地说,中国在现有投资组合中,已经有投资于EFSF的投资.....新的投资不是对EFSF的新的投资,而是要经过认真专业的讨论才能决定投资,"朱光耀表示.

期待已久的欧洲债务危机解决方案周四出炉.欧元区领导人拟将EFSF规模增至1兆(万亿)欧元.EFSF将以两种方式杠杆化.一种是为在初级市场上购买欧元区债券提供保险,即所谓的第一损失保障;另一种是在未来数周建立起特殊目的投资载体(SPV)的架构,从而吸引来自中国和巴西的投资资金.[ID:nCN1179116]

为吸引投资者参与EFSF下的特殊目的投资载体(SPV),法国总统萨科奇稍早表示,未来几天他将与中国国家主席胡锦涛举行会谈.中国迄今为止一直是EFSF债券的大买家,债信评级机构给予EFSF的评级为"AAA".

**G20最迫切的任务是恢复市场信心**

中国央行国际司司长张涛在同一场合并称,对欧债解决方案表示欢迎,当前G20最迫切的任务是恢复市场信心.

张涛表示,发达国家应提高储蓄,主要货币储备国应维持汇率稳定,以避免其他国家货币被迫贬值.

他并表示,中国资本项目的开放仍然沿着主动、渐进、有序推进资本项目.

EFSF主管雷格林(Klaus Regling)周五在北京访问时表示,正在设计新的投资工具,将观望谁有意购买.但未预期其在出访北京期间能够与中国领导人达成最终协议.[ID:nCN1182586](完)