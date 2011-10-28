〔中国债市〕交易所信用债本周强势整理,基本面转好後市有望再走强

路透上海10月28日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周强势整理.前期券价连续大幅上涨,市场面临技术性整固要求,以消化获利盘,但由于债市基本面转好已是不争事实,後市信用债有望再次走强.

"基本上是盘整,後市应该还是看好的,收益率还在历史高位区域,(货币)政策可能放松一些,通胀也下来了,"上海一债券基金经理称.

国务院总理温家宝近日强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.[ID:nCN1174156]

北京一券商分析师表示,总理讲话明确无误传递了货币政策将有所调整的信号,虽然短期内全面转向可能性不大,但即使结构性放松,也足以支持债市延续强势,而考虑到信用债是此前调整的重灾区,在恢复性行情中反弹的动力也就更为充足.

"这个礼拜的(新发)铁道债就是个明显的例子,跌的深反弹的就更猛烈,"他谈到.

中国铁道部周三招标的两期企业债遭机构疯抢,不仅投标倍数超高,且中标利率均落于招标区间下限.为缓解之前铁道部发债难的局面,近期政府扶持政策频出,市场需求也由此被激发.[ID:nCN1175804]

剩馀期限约4.7年的08新湖债CN122009=SS最新报103.38元,对应收益率为8.082%.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.3954 -0.0539 145.5598 145.3497

上证公司债指数.SSEEBI 129.0028 -0.0484 129.1665 128.9140

上证分离债指数.SSEDCBI 129.1179 -0.5050 129.6339 128.6754

上证国债指数.SSEBI 130.2092 -0.0339 130.3059 130.2001

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深证企债指数.SZCBI 123.8010 -0.1950 124.0720 123.7650

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