〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元下跌,投资者消化欧元区救助协议

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
* 瑞郎兑欧元和美元走低
* 关注0930GMT的瑞士KOF领先指标
路透苏黎世10月28日电---瑞郎兑欧元和美元周五走低,前一交易日追随欧元兑美元大幅上扬,因市场寄望欧洲领导人达成的协议或有助于遏制欧元区债务危机.
自从瑞士央行在9月6日将瑞郎兑欧元的汇率上限设在1.20以来,瑞郎兑欧元窄幅波动,并追随欧元兑美元上扬,受到债务危机或得到遏制的希望提振.
"随着欧盟领导人昨日宣布全面应对措施,欧洲货币联盟的系统性尾部风险已消除,这使得瑞士央行设定的欧元/瑞郎1.20汇率下限更加可靠,"瑞士信贷分析师在报告中称.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。