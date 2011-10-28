〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元下跌,投资者消化欧元区救助协议

* 瑞郎兑欧元和美元走低

* 关注0930GMT的瑞士KOF领先指标

路透苏黎世10月28日电---瑞郎兑欧元和美元周五走低,前一交易日追随欧元兑美元大幅上扬,因市场寄望欧洲领导人达成的协议或有助于遏制欧元区债务危机.

自从瑞士央行在9月6日将瑞郎兑欧元的汇率上限设在1.20以来,瑞郎兑欧元窄幅波动,并追随欧元兑美元上扬,受到债务危机或得到遏制的希望提振.