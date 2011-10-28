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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 15:53 BJT

《外汇动态》流动性稀薄正加剧欧元/美元波动

0734GMT---伦敦交易商指称,流动性稀薄正加剧欧元/美元EUR=的波动,许多市场人士对于重返市场心存不安,因他们此前在欧元升至1.4248美元这波走势中误判踏错.

欧元兑美元EUR=最新报价1.4162,跌0.2%.(完)

--编译 石冠兰;审校 侯向明

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