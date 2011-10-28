〔外汇期权〕主要货币对期权隐含波动率延续跌势--IFR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
IFR伦敦10月28日电---期权波动率延续隔夜大幅走低的态势-一个月期欧元/美元期权隐含波动率从本周稍早的15.75%跌至9月初低点13.5%,一年期波动率从15.35%降至13.85%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)由上周的3.5%回落至3.0%下方(近期低点/支撑位在2.65%),偏向于欧元卖权.
一个月期英镑/美元隐含波动率处在8月初低点9.0%区域中段,本周中段突破近期支撑位10.5%.现汇价格升至1.6142的高位,这使得一个月RR降至2.0%下方,偏向于英镑卖权.
一个月期欧元/英镑隐含波动率从本周稍早的10.0%上方降至8.8%的8月初以来最低.
澳元/美元汇价昨日触及1.0753,一个月期隐含波动率扩大跌幅至14.8%(9月中旬所及低点),自上周五以来已经下跌近4%,目前远低于实际波动率.一年期价平期权隐含波动率从17%高段降至15.9%.一个月RR降至4.0%中段,本周稍早曾创下5.55%的高位,当时现汇处在1.0400左右.三个月期RR今日报5.4%,昨日报5.9%.
美元/日圆昨日再度触及纪录低点75.66.目前的关键价位在75.50的障碍位和停止位,以及75.00的障碍位和停止位.与其它货币对相较,美元/日圆隐含波动率仍然较低.一个月隐含波动率从本周稍早的10.8%降至10.0%,一年期波动率从12.75%降至12.45%.(完)
--编译 王洋; 审校 白云
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产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。