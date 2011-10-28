〔泰国经济〕央行下修今年GDP成长预估至2.6%,因受洪灾冲击影响(更新版)

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路透曼谷10月28日电---泰国央行周五因洪灾下修该国今年的经济成长预估,从先前的4.1%降至2.6%,央行表示准备针对利率召开特别会议,市场的降息臆测油然而生.

央行在利率方面陷入两难.因央行预期明年通胀仍将高企.预估明年物价将上涨3.5%,今年料为3.8%.核心通胀率今年预估为2.4%,明年料为2.5%.

最近一次的路透调查显示,分析师预估明年底时政策利率仍将为现行的3.50%,不过现在降息以提振工业的可能性正逐渐升高.

央行还表示,受到洪灾後重建、以及政府在选举前承诺的其他措施的扶助,2012年经济增长率或达4.1%,但表示这也可能增加通胀压力.

洪灾尚无结束迹象,在最後损失尚难确定的情况下,央行说可能会在11月30日下一次政策会议中,再度检讨经济成长预估.

"影响GDP的主要因素是洪灾,农业和工业已经受洪水重创."泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan说.

"影响主要将会出现在今年,不过明年重建之後,国内需求和政府措施应可提供支撑,"他在记者会上说.(完)