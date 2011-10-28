〔泰国经济〕央行下修今年GDP成长预估至2.6%,因受洪灾冲击影响(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透曼谷10月28日电---泰国央行周五因洪灾下修该国今年的经济成长预估,从先前的4.1%降至2.6%,央行表示准备针对利率召开特别会议,市场的降息臆测油然而生.
央行在利率方面陷入两难.因央行预期明年通胀仍将高企.预估明年物价将上涨3.5%,今年料为3.8%.核心通胀率今年预估为2.4%,明年料为2.5%.
最近一次的路透调查显示,分析师预估明年底时政策利率仍将为现行的3.50%,不过现在降息以提振工业的可能性正逐渐升高.
央行还表示,受到洪灾後重建、以及政府在选举前承诺的其他措施的扶助,2012年经济增长率或达4.1%,但表示这也可能增加通胀压力.
洪灾尚无结束迹象,在最後损失尚难确定的情况下,央行说可能会在11月30日下一次政策会议中,再度检讨经济成长预估.
"影响GDP的主要因素是洪灾,农业和工业已经受洪水重创."泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan说.
"影响主要将会出现在今年,不过明年重建之後,国内需求和政府措施应可提供支撑,"他在记者会上说.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。