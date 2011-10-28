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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:07 BJT

《外汇动态》交易商或买进欧元,不过心存疑虑

0726GMT---欧元/美元EUR=对于欧盟峰会没有热烈反响.

关注焦点现为中国能否为EFSF投资.逢高卖出的兴趣已消退.一些人试图低接买进,不过他们对中国行动的疑虑意味着,他们会同时设下紧密的停止单.(完)

--编译 王丽鑫;审校 李爽

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