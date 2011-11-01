〔中国数据〕10月官方制造业PMI回落至50.4,低于预期

路透北京11月1日电---中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI在连升两月後回落,降至50.4,逊于此前路透访问的13位分析师给出的预估中值51.6.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)周二新闻稿称,数据显示四季度经济增速仍有继续下调可能,但适度增长的基本态势不会根本改变,全年经济增长将保持9.2%左右的水平.

从分项指数来看,除产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升以外,其馀各指数均不同程度回落.

其中新出口订单指数、积压订单指数、进口指数、购进价格指数回落幅度较大,超过2个百分点,购进价格指数比上月回落10.4个百分点,至46.2%.

CFLP公布的官方PMI自2009年3月升至50上方後,已连续第32个月保持在50以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________________________2011年_____________________ ______2010年_____

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

PMI(%) 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7