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公司新闻(中文) | 2011年 10月 28日 星期五 16:07 BJT

〔企业并购〕中国庞大集团和青年莲花汽车同意买入萨博所有股份

路透斯德哥尔摩10月28日电---一份法庭文件周五显示,中国企业庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车已同意买入萨博SWAN.AS的所有股份.

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