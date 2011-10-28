各国须考虑气候难民安置计划--报告

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路透华盛顿10月27日电(记者 Deborah Zabarenko)---国际一专家小组周四表示，世界各国政府和救援机构现在需要计划重新安置那些料将因气候变化而流离失所的数以百万计人口。

该报告的主要作者Alex de Sherbinin表示，再安置问题已经在以一年约1,000万人的比率发生。与气候相关的再安置项目正在越南、莫桑比克、阿拉斯加海岸、中国的内蒙古以及南太平洋地区进行。

科学家们在《科学》杂志上写道，如果全球气温如预测的那样继续升高--最高在本世纪上升四摄氏度，则全球某些地区的再安置工作实际上将变得不可避免。

此种规模的全球变暖将对水资源获取、农业生产、生态系统和海平面造成巨大影响，而所有这些又将反过来影响人类的居住地和生计问题。

De Sherbinin在接受路透电话采访时表示，数以百万计的难民安置计划将是个挑战，但未雨绸缪总好过亡羊补牢。（完）