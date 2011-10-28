《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月28日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日欧元惊人走势一举横扫数道长期阻力位--1.4550至1.3150美元跌势61.8%回档技术位1.4014,以及200日和200周均线,这需要重新评估过去数月对欧元的熊市看法.

当前看似欧元可以再次试探1.4350--从1.4940拉出的趋势阻力位,随後遇阻回撤.

欧元势头若要持续逆转,需要欧元守在1.4000美元之上,而昨日欧元已经突破该水准.

英镑/美元:英镑最终触及1.6105美元--1.6620至1.5270跌势的61.8%回档技术位,在200日均线1.6140遇阻後回落.

走势落後于欧元,在1.6140美元之下,则英镑下行可能仍存.在1.6140之上,则剑指1.6300.

回落时需要守在1.6020美元之上,才能免于大幅向下修正至1.5850的走势,该水准在上周中期扮演主要阻力位.跌破1.5850美元,则会再次瞄准1.5670/80区域和上周低点1.5630.

欧元/英镑:昨日欧元大涨从而突破0.8790/00区域,但是仍未脱离7月中以来的更大区间,该区间有很难突破的高点0.8880/90英镑.

只要在上述高点之下,则该区间震荡趋势不坏.跌破0.8790英镑,则会跌向0.8730英镑.只有跌破0.8650英镑,才有可能再次下探本月低点0.8530英镑.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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