《外汇动态》欧元/美元今日或在1.4100-1.4250区间波动

0737GMT---欧元/美元EUR=突破1.4100美元时,空头回补操作真正爆发.该价位现可能起到支撑位的作用,低接买家将或采用以200日移动均值1.4103作为轴心的策略.今日波动区间上档或为1.4254,为1.4940-1.3145这波跌势的61.8%回档位.(完)