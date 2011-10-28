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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:11 BJT

《外汇动态》欧元/美元今日或在1.4100-1.4250区间波动

0737GMT---欧元/美元EUR=突破1.4100美元时,空头回补操作真正爆发.该价位现可能起到支撑位的作用,低接买家将或采用以200日移动均值1.4103作为轴心的策略.今日波动区间上档或为1.4254,为1.4940-1.3145这波跌势的61.8%回档位.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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