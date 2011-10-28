〔金属期市〕沪铜上升,有望录得逾五年以来最大单周涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月28日电---上海期铜周五上升,价格料将录得逾五年来的最大单周涨幅,此前数据显示美国经济增长步伐加快,且欧元区领导人出台了欧债危机应对计划.
欧元区领导人在周四达成危机解决协议,但目前在敲定削减希腊债务负担和强化救助基金的计划细节方面面临压力.
澳新银行首席分析师称Warren Hogan,"这凸显出欧洲领导人在带头应对金融问题方面十分认真."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。