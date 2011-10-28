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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 16:27 BJT

〔金属期市〕沪铜上升,有望录得逾五年以来最大单周涨幅

路透吉隆坡10月28日电---上海期铜周五上升,价格料将录得逾五年来的最大单周涨幅,此前数据显示美国经济增长步伐加快,且欧元区领导人出台了欧债危机应对计划.

欧元区领导人在周四达成危机解决协议,但目前在敲定削减希腊债务负担和强化救助基金的计划细节方面面临压力.

澳新银行首席分析师称Warren Hogan,"这凸显出欧洲领导人在带头应对金融问题方面十分认真."

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