版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 16:33 BJT

《外汇动态》澳元或继续呈现出色表现

0816GMT---部分投资者对买入欧元的质疑,并未困扰澳元/美元AUD=D4多头.澳洲国内强劲的基本面,以及亚洲经济带来出色表现的潜力一直支撑澳元.

欧盟方面消息以及美国第三季GDP数据强劲,压抑了避险情绪.

澳元应继续表现超群,低吸澳元/美元的做法可能较受青睐.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐