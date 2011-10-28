〔欧洲政经〕意大利总理再次表示意大利籍斯麦吉料将退出欧洲央行

路透罗马10月28日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周五再次表示,预计欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)将辞职而为法国候选人空出位子.

斯麦吉拒绝在意大利的德拉吉(Mario Draghi)被任命为欧洲央行总裁後辞职,已经造成与法国的严重问题,这将导致现任总裁特里谢离职後,法国在央行执委会没有派驻代表.

贝鲁斯柯尼称,"我们一直遵守与欧洲和盟友的约定,而且当德拉吉在法国总统萨科齐支持下被任命为欧洲央行总裁时,我们承诺将确保法国在央行执委会有法定的席位是合理的."

"我相信责任感,而斯麦吉先生肯定是有责任感的."(完)