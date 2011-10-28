《外汇动态》美元/日圆的买卖单会聚在75.50-76.00区域

0805GMT---美元/日圆JPY=的区间交投幅度料将进一步缩窄.包括半官方账户在内的日本买家据称在75.60-65区域下单.位于75.50的期权障碍提供了进一步的支撑.停止单设在75.40,在另一道期权障碍75.00也聚集了大量买单.只有跌破75.00,才可能令下跌动能加速.