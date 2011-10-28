〔日本个股〕三井住友预计4-9月上半财年净利或接近预估的两倍

路透东京10月28日电---日本以资产计第三大银行--三井住友金融集团(8316.T)周五表示,4-9月的上半财年净利可能接近上次预估的两倍,因信贷成本下降.

该行曾预计,截至3月的当前财年获利会大幅下滑,因像上年获得大量债券交易收益的情况不复存在.

三井住友表示,目前来看降幅可能更小,因该行持续从日本和美国公债中获取相对稳固的交易收益.

该行称,截至9月30日的六个月净利或为3,100亿日圆(41亿美元),高于前次预估的1,700亿日圆.上年同期净利为4,180亿日圆.(完)