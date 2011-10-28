〔日本个股〕三井住友预计4-9月上半财年净利或接近预估的两倍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月28日电---日本以资产计第三大银行--三井住友金融集团(8316.T)周五表示,4-9月的上半财年净利可能接近上次预估的两倍,因信贷成本下降.
该行曾预计,截至3月的当前财年获利会大幅下滑,因像上年获得大量债券交易收益的情况不复存在.
三井住友表示,目前来看降幅可能更小,因该行持续从日本和美国公债中获取相对稳固的交易收益.
该行称,截至9月30日的六个月净利或为3,100亿日圆(41亿美元),高于前次预估的1,700亿日圆.上年同期净利为4,180亿日圆.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。