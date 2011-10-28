〔香港个股〕五矿资源高管称,或将向母公司购买海外资产

路透香港10月28日电---矿业公司五矿资源(1208.HK)的高层周五表示,或考虑向其中资母公司购买海外资产,力争在未来三至五年内成为全球顶级的中型矿业公司之一.

"为实现这一目标,我们将继续做好现有业务...此外,我们显然有必要收购一些资产,"五矿资源首席财务官(CFO) David Lamont在香港的一次记者会上表示,该公司周三公布了7-9月当季业绩.

他表示,五矿资源专注于在非洲铜矿带附近地区寻找投资机会,并将寻求在南美的收购机会.

此外,收购机会还可能来自母公司五矿有色,後者为中国最大的金属贸易商--五矿集团[CHMIN.UL]旗下公司.(完)