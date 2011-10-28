《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月24日-10月28日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周在高歌猛进的中间价带动下上行.欧债危机解决出现曙光,欧

元受多重利好鼓舞大幅走升,压制美元指数.DXY突破关键支撑点位,在美元可能持续走软的

国际环境下,人民币近期亦有望维持稳中有升的走势.不过月底及套利等因素,使得国内市场购

汇压力不减,盘中询价也将继续保持与中间价的偏离势头.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国总理日前要求适时适度对宏观政策进行预调和微调,众多政策也相继出台.加之银行间

资金利率骤然走俏,央行公开市场随即暂停原计划周四发行的三年期央票.市场人士普遍认为,

"微调"理念已确立,然紧缩政策转向尚难.

企业月末集中上缴利税、小盘股密集发行,令资金利率持续上扬.然央行并未因此放松对流

动性的严控.在三年期央票"缺席"的情况下,本周仍延续净回笼格局,金额达190亿元人民币,

不过规模略逊于上周.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周以整固为主,因消化收益率前期过快跌势.虽然机构仍看多未来一段时间现

券走势,但财政存款上缴等因素导致的流动性紧张抑制继续做多热情.如果宏观政策维持稳定,

短期内资金面的变化将左右债市.[CN/CN]

--票据转贴利率当周先跌後稳,因为临近月末,商业银行对于自身信贷规模的调节接近尾声,转

贴报价下行动力有所减弱.不过市场上收票热情仍高,预计在进入到11月份之後,信贷空间再度

释放还将促使票据转贴利率缓步走跌.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周连涨五日,累计上涨6.7%创逾一年最佳单周表现.国务院总理温家宝发表

有关政策适度微调的言论,以及解决欧债危机取得重大进展,提振市场人气,金融和地产等权重

股领涨本周大盘.不过,因短线股指累计升幅已大,下周大盘料进入调整期.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周强烈反弹.欧元区达成了新协议,进一步的救助措施令债务危机的解决出现曙

光,加之中美经济数据偏向乐观,引发了商品市场普遍升势.沪铜主要合约SCFc3周五收报

59,250元,全周劲扬7,580元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周跟随国际金融市场反弹,因欧元区解决债务危机协议的进展令投资人鼓舞,

且美元下跌.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报356.40元,全周大涨约19.78元;期

金主要合约SHAUZ1收报358.06元,涨22.81元.(完)