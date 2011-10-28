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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 16:38 BJT

《外汇动态》欧元走高,追随全球股市涨势

0828GMT---欧元兑美元EUR=升至略低于1.4200美元的水准,MSCI全球股指.MIWD00000PUS涨0.6%至319.72点.

全球股市处于8月4日来最高位,且有望录得逾两年来的最佳周涨幅.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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