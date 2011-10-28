〔中国债市〕现券收益率先涨後跌,央行逆回购操作传言激发买气

路透上海10月28日电---中国银行间债市周五央票等主要现券收益率先涨後跌.因午後传言央行通过逆回购操作向市场提供流动性,激励买气.

交易员并称,目前多数机构仍看好未来一段时间债市走势.近日现券走弱,很大程度上是受制于不断趋紧的资金面,因此央行逆回购传言一出,买气得以提升.

今日银行间资金市场主要质押式回购利率加速上涨,其中隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率续涨逾70个基点(bp),向5%水平靠近.

上海一银行交易员称,午後现券收益率转而下跌,"应该是(央行)有逆回购,之前就是钱紧了才卖债的."

午後市场交易员透露,有传言称央行与某大型银行进行了巨额的逆回购操作,但具体机构及金额并不十分清楚.

剩馀期限近三年的央票1101081券尾盘双边报价tCN1101081=CFXM为3.9300%/3.9100%,早盘则多在3.95%/3.93%附近.上日尾盘双边报价为3.9400%/3.9200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.9457 5.0437

上日 4.2235 4.5618

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6633/3.6043

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2043/3.1293

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8534/3.7804 (完)

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