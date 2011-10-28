〔中国债市〕现券收益率先涨後跌,央行逆回购操作传言激发买气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月28日电---中国银行间债市周五央票等主要现券收益率先涨後跌.因午後传言央行通过逆回购操作向市场提供流动性,激励买气.
交易员并称,目前多数机构仍看好未来一段时间债市走势.近日现券走弱,很大程度上是受制于不断趋紧的资金面,因此央行逆回购传言一出,买气得以提升.
今日银行间资金市场主要质押式回购利率加速上涨,其中隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率续涨逾70个基点(bp),向5%水平靠近.
上海一银行交易员称,午後现券收益率转而下跌,"应该是(央行)有逆回购,之前就是钱紧了才卖债的."
午後市场交易员透露,有传言称央行与某大型银行进行了巨额的逆回购操作,但具体机构及金额并不十分清楚.
剩馀期限近三年的央票1101081券尾盘双边报价tCN1101081=CFXM为3.9300%/3.9100%,早盘则多在3.95%/3.93%附近.上日尾盘双边报价为3.9400%/3.9200%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.9457 5.0437
上日 4.2235 4.5618
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6633/3.6043
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2043/3.1293
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8534/3.7804 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。