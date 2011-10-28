〔西班牙经济〕第三季失业率创15年最高,消费者物价亦远超欧央行目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马德里10月28日电---西班牙第三季失业率升至1996年末以来最高,因经济停滞的阴影令强劲的旅游旺季表现安然失色,而消费者物价亦处在远高于欧洲央行的目标水准.
周五公布的数据显示,西班牙第三季失业率升至21.5%,前一季为20.9%,失业人口数量接近500万.
"新增就业岗位不足的情况或持续至2012年大部分时间.撙节措施正在侵蚀公共部门就业岗位,而民间部门就业料将跌至远低于弥补疲态的水准,"Global Insight分析师Raj Badiani表示.
"就业前景依然黯淡,加之劳动力队伍惊人地稳定,使得失业率料将在2012年大部分时间高于20%."
与此同时,统计局数据显示,西班牙10月消费者物价调和指数(HICP)升幅持稳在3%,而当月该国通胀率亦为3%,9月为3.1%.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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