〔西班牙经济〕第三季失业率创15年最高,消费者物价亦远超欧央行目标

路透马德里10月28日电---西班牙第三季失业率升至1996年末以来最高,因经济停滞的阴影令强劲的旅游旺季表现安然失色,而消费者物价亦处在远高于欧洲央行的目标水准.

周五公布的数据显示,西班牙第三季失业率升至21.5%,前一季为20.9%,失业人口数量接近500万.

"新增就业岗位不足的情况或持续至2012年大部分时间.撙节措施正在侵蚀公共部门就业岗位,而民间部门就业料将跌至远低于弥补疲态的水准,"Global Insight分析师Raj Badiani表示.

"就业前景依然黯淡,加之劳动力队伍惊人地稳定,使得失业率料将在2012年大部分时间高于20%."

与此同时,统计局数据显示,西班牙10月消费者物价调和指数(HICP)升幅持稳在3%,而当月该国通胀率亦为3%,9月为3.1%.(完)