〔企业并购〕中国庞大集团和青年莲花汽车将以1亿欧元收购萨博(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透斯德哥尔摩10月28日电---中国庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车已同意以1亿欧元(1.414亿美元)收购瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS,在历经数月的曲折迂回後,对陷入困境的萨博发起一项新的救助计划.
稍早一位知情人士对路透表示,协助方案谈判已近尾声.
萨博的拥有方--Swedish AutomobileSWAN.AS周五表示,新协议的有效期直至11月15日,而包括长期融资在内的最终条款仍在制定之中.
消息宣布後,Swedish Automobile股价跳涨28%,不过今年迄今仍下跌了70%.该公司上周刚拒绝上述两家中国企业的全盘收购交易,但後来又继续进行了磋商.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。