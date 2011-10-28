〔企业并购〕中国庞大集团和青年莲花汽车将以1亿欧元收购萨博(更新版)

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路透斯德哥尔摩10月28日电---中国庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车已同意以1亿欧元(1.414亿美元)收购瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS,在历经数月的曲折迂回後,对陷入困境的萨博发起一项新的救助计划.

稍早一位知情人士对路透表示,协助方案谈判已近尾声.

萨博的拥有方--Swedish AutomobileSWAN.AS周五表示,新协议的有效期直至11月15日,而包括长期融资在内的最终条款仍在制定之中.

消息宣布後,Swedish Automobile股价跳涨28%,不过今年迄今仍下跌了70%.该公司上周刚拒绝上述两家中国企业的全盘收购交易,但後来又继续进行了磋商.