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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 17:54 BJT

〔欧洲金融〕欧洲投资银行不会向欧洲银行业者提供资金支持--发言人

路透伦敦10月28日电---欧洲投资银行(EIB)周五表示,预计未来三年欧洲银行业有2万亿(兆)欧元的融资缺口,但不会向银行提供任何资金助其渡过难关.

周三欧盟银行业管理局(EBA)表示,将与欧洲投资银行、欧洲央行和欧盟执委会探讨如何解决银行业融资问题的方案.

欧洲投资银行发言人称,"EIB不会为资本重组或担保计划提供任资金支持."(完)

--编译 田建华;审校 白云

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