〔欧洲金融〕欧洲投资银行不会向欧洲银行业者提供资金支持--发言人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月28日电---欧洲投资银行(EIB)周五表示,预计未来三年欧洲银行业有2万亿(兆)欧元的融资缺口,但不会向银行提供任何资金助其渡过难关.
周三欧盟银行业管理局(EBA)表示,将与欧洲投资银行、欧洲央行和欧盟执委会探讨如何解决银行业融资问题的方案.
欧洲投资银行发言人称,"EIB不会为资本重组或担保计划提供任资金支持."(完)
--编译 田建华;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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