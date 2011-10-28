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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 17:27 BJT

《外汇动态》英镑/美元周线能否收在200日移动均线上方,影响後市走势

0911GMT---英镑/美元GBP=D4的走势与欧元/美元和澳元/美元不同,目前交投于200日移动均线下方,大约是在昨日高点1.6140.分析师称,若周线能收在200日移动均线上方,则前景看多.如果失败,且欧元/美元续涨,那麽英镑表现将进一步趋弱,并令欧元/英镑EURGBP=D4有继续上涨的空间.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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