〔欧洲金融〕挪威主权财富基金9月当季录得史上表现第二差季度表现

路透奥斯陆10月27日电---挪威主权财富基金周五表示,该基金在截至9月的三个月录得史上第二差的季度战绩,因欧债危机和对全球性经济衰退的疑虑打压股价.

该基金在其季报中称,其第三季投资回报为亏损8.8%,前季为获利0.3%.

截至9月底,这支基金价值为3.055万亿挪威克朗(合5,640亿美元),低于6月末的3.111万亿克朗.据其网站消息,截至周五其规模为3.09万亿.

"欧债危机以及对全球经济减速的担忧在第三季令股市承压,"该基金管理者挪威央行投资管理机构(Norges Bank Investment Management)执行长Yngve Slyngstad表示.

表现最佳的个股包括苹果(AAPL.O)、沃达丰VODL.L、IBM(IBM.N),最差的个股包括巴黎银行(BNPP.PA)、西门子(SIEM.NS)和戴姆勒(DAIGn.DE).(完)