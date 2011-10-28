〔欧洲金融〕挪威主权财富基金9月当季录得史上表现第二差季度表现

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透奥斯陆10月27日电---挪威主权财富基金周五表示,该基金在截至9月的三个月录得史上第二差的季度战绩,因欧债危机和对全球性经济衰退的疑虑打压股价.
该基金在其季报中称,其第三季投资回报为亏损8.8%,前季为获利0.3%.
截至9月底,这支基金价值为3.055万亿挪威克朗(合5,640亿美元),低于6月末的3.111万亿克朗.据其网站消息,截至周五其规模为3.09万亿.
"欧债危机以及对全球经济减速的担忧在第三季令股市承压,"该基金管理者挪威央行投资管理机构(Norges Bank Investment Management)执行长Yngve Slyngstad表示.
表现最佳的个股包括苹果(AAPL.O)、沃达丰VODL.L、IBM(IBM.N),最差的个股包括巴黎银行(BNPP.PA)、西门子(SIEM.NS)和戴姆勒(DAIGn.DE).(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。